Національний банк України встановив на 27 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,40 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
26 серпня 2025, 15:55
Долар та євро подешевшали: НБУ встановив курси валют на середу
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривні за 1 євро (-0,2076 грн).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі