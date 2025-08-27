Компанії у США у 2025 році викупили акції на $1 трлн у рекордні терміни

Американські компанії у 2025 році викупили власні акції на $1 трлн у рекордно короткі терміни, повідомляє MarketWatch з посиланням на експертів з Birinyi Associates.

За даними Birinyi, що займається аналізом фондового ринку, рубіж у трильйон доларів було подолано 20 серпня. За весь рік компанії США викуплять акції на суму понад $1,1 трлн, вважають експерти фірми.

У Birinyi прогнозують, що до кінця року сукупний обсяг оголошених програм buyback перевищить $1,3 трлн. Якщо їх реалізація проходитиме звичайними темпами, наступний рік також може стати рекордним.

Наймасштабніші buyback у 2025 році анонсували Apple Inc., Alphabet Inc. та JPMorgan Chase & Co. — на $100 млрд, $70 млрд та $50 млрд відповідно.