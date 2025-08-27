Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 16:44

Похвала Трампа підняла ціни на акції південнокорейського виробника ручок

Котирування південнокорейського виробника канцелярських товарів MonAmi злетіли після того, як президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном похвалив ручку співрозмовника, пише Bloomberg.

Котирування південнокорейського виробника канцелярських товарів MonAmi злетіли після того, як президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном похвалив ручку співрозмовника, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗа підсумками торгів у вівторок, 26 серпня, акції зросли в ціні на 29,92%, до 2575 південнокорейських вон ($1,84), а в середу, 27 серпня, додали ще 5,83% і завершили торги на позначці 2725 вон ($1,95).
Фото: bloomberg

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За підсумками торгів у вівторок, 26 серпня, акції зросли в ціні на 29,92%, до 2575 південнокорейських вон ($1,84), а в середу, 27 серпня, додали ще 5,83% і завершили торги на позначці 2725 вон ($1,95).

Усього за два дні папери подорожчали на 37,5%. При цьому на максимумі дня на торгах у середу зростання за два дні перевищувало 60%.

Трамп майже дві хвилини розпитував про походження дерев'яної ручки та тримав її в руках, перш ніж лідери перейшли до закритої зустрічі, зазначає агентство з посиланням на корейський телеканал JTBC News.

У ручці, як повідомила південнокорейська газета Donga Ilbo, використовується перо від MonAmi, на корпусі ручки, виготовленому вручну сеульською фірмою Zenyle, зображено традиційний корейський фенікс.

«Це гарна ручка. Почерк гарний, товщина», — сказав Трамп на зустрічі з південнокорейським лідером.

Трамп навіть викликав сміх публіки під час розмови, коли попросив забрати для нього цю ручку. Після цього південнокорейський президент відразу подарував її американському колезі і зазначив, що «вона стане у пригоді для вашого складного підпису».

На своєму сайті Zenyle підтвердила, що виготовила ручку на замовлення адміністрації президента Південної Кореї. Після похвали Трампа компанія навіть повністю призупинила продаж ручок через зростання замовлень, додає Bloomberg. При цьому та модель, яку корейський президент Лі подарував американському лідеру, не продається, наголосили у Zenyle.

Заяви Трампа вже неодноразово призводили до зростання паперів різних компаній. Наприклад, на початку серпня американський президент висловився за рекламу американського бренду American Eagle Outfitters за участю актриси Сідні Суїні.

Ролик із актрисою Сідні Суїні — це «найгарячіша реклама у світі», написав Трамп у своєму посту в соціальній мережі. Він додав, що джинси American Eagle «розлітаються з полиць магазинів». Акції ретейлера на це відреагували бурхливим зростанням більш як на 22%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
