Lego досягла рекордних доходів у першому півріччі

Компанія Lego показала рекордні результати у першій половині 2025 року завдяки успіху нових лінійок. Дохід зріс на 12% і сягнув 34,6 млрд данських крон ($5,4 млрд). Операційний прибуток піднявся на 10% — до 9 млрд крон ($1,4 млрд), повідомляє CNBC.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Це найкраще перше півріччя за всю історію. Це рекорд за доходами, операційним та чистим прибутком. Ми дуже задоволені», — заявив генеральний директор Lego Нільс Крістіансен.

Виробник конструкторів випустив 314 нових наборів за перші шість місяців року — це ще один рекорд. Lego послідовно розширює асортимент, виходячи навіть на сферу декору для дому з наборами настінного мистецтва.

Також компанія уклала нові ліцензійні угоди й представила набори за мотивами дитячого анімаційного серіалу «Bluey» та популярного аніме «One Piece». Далі на черзі — багаторічне партнерство з Pokemon, перші набори якого з’являться у продажу у 2026 році.

Розширення аудиторії

За словами Крістіансена, нові продукти допомогли розширити клієнтську базу, залучивши нових покупців, які раніше не цікавилися конструкторами. Наприклад, набори з рослинами стали «воротами» до бренду для дорослих, які шукають спосіб зняти стрес.

Lego також продовжує розширювати свою фізичну присутність, відкривши 24 нові магазини по всьому світу. Компанія зосереджена на ринках, де, на відміну від США та Великої Британії, не існує давньої культури Lego. Це особливо стосується Китаю та Індії, де фізичні магазини допомагають підвищити продажі.