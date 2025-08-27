ЄС планує скасувати тарифи на товари зі США, щоб уникнути мит Трампа на авто

Європейський Союз має намір прискорити ухвалення закону, який скасує всі тарифи на американські промислові товари. Цей крок є відповіддю на вимогу президента США Дональда Трампа, який пообіцяв знизити мита на європейські автомобілі лише після того, як ЄС піде на поступки. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, близьких до переговорів, Єврокомісія також запропонує пільгові тарифи на деякі види морепродуктів і сільськогосподарської продукції. ЄС визнає, що ця торгова угода вигідніша для США, але вважає її необхідною для забезпечення стабільності та передбачуваності для бізнесу.

Наразі тарифи на європейські автомобілі та автозапчастини, що експортуються до США, становлять 27,5%. Хоча раніше США та ЄС домовилися знизити мита на більшість європейських товарів до 15%, Трамп заявив, що це не стосуватиметься автомобілів доти, доки ЄС не скасує всі тарифи на американські промислові товари.

Якщо ЄС ухвалить відповідний закон до кінця місяця, зниження мит на європейські авто до 15% набуде чинності заднім числом, з 1 серпня. Це має велике значення, оскільки автомобілі є однією з найважливіших експортних позицій ЄС до США. Наприклад, лише Німеччина у 2024 році експортувала до США нових автомобілів та запчастин на суму $34,9 млрд.

Для прискорення процесу Єврокомісія відмовилася від проведення стандартної в таких випадках оцінки впливу, щоб укласти угоду якнайшвидше.