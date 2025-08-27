Всесвітня федерація бірж хоче обмежити торгівлю токенізованими акціями

Представники найбільших фондових бірж світу звернулися до регуляторів ринку цінних паперів з проханням обмежити торгівлю так званими токенізованими акціями, випливає з листа Всесвітньої федерації бірж, яке вивчило агентство Reuters.

Що відомо

Британська організація, що об'єднує найбільші фондові майданчики, попереджає про серйозні ризики для інвесторів та ринкову стабільність.

Йдеться про цифрові токени на акції компаній, створених на базі блокчейн-технологій. Власники таких активів формально не набувають статусу акціонерів компаній, частки в яких копіюють токени, пояснює федерація.

Серед активістів нового фінансового інструменту — криптоплатформа Coinbase та американський онлайн-брокер Robinhood. Компанії стверджують, що цифрові аналоги традиційних акцій здатні здешевити торгові операції, прискорити розрахунки між учасниками угод та забезпечити безперервну торгівлю.

Біржова федерація налаштована критично стосовно нового тренду. «Нас турбує достаток брокерських компаній і криптоплатформ, які пропонують або планують продавати „псевдоакції“ американських емітентів», — наголошується у зверненні організації. На думку авторів листа, такі продукти позиціонуються як повноцінна заміна корпоративних паперів, хоча такими не є.

Федерація попереджає про репутаційні втрати для компаній-емітентів у разі краху токенізованих акцій. Її голова Нандіні Сукумар наголосила, що позицію поділяють учасники біржової інфраструктури та фінансового сектора загалом.

Регулюючі органи мають поширити вимоги законодавства про цінні папери на токенізовані активи, чітко визначити права власності та правила зберігання таких інструментів, йдеться у листі. Крім того, необхідно заборонити рекламувати цифрові токени як рівноцінну заміну традиційним акціям.

Нагадаємо

У червні Robinhood запустила торгівлю токенізованими паперами для європейських клієнтів і анонсувала плани створення цифрових аналогів часток у приватних компаніях, включаючи розробника ChatGPT — OpenAI, але тоді компанія повідомила, що не бере участі в їх розміщенні і не схвалює такий підхід.

