Впродовж липня 2025 року газобалонне обладнання (ГБО) офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1 229 легкових автомобілях. Це на 16,8% більше, ніж було у червні цього року, але менше на 41,8%, ніж було у липні 2024 року. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Українці рідше встановлюють ГБО на авто
Серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Також у верхній частині списку Jepp, Hyundai, Nissan — переважно версії, що прибувають зі США, і теж обладнані «атмосферними» двигунами.
Зате ВАЗ, який колись разом з продукцією ЗАЗ/Daewoo очолював цей рейтинг, скоро покине першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк такими авто більше не поповнюється.
Експерти визначили середній вік окремих марок, які переобладнували для роботи на ГБО:
- Jeep — 7 (років, середній вік)
- Toyota — 12
- Nissan — 12
- Ford — 12
- Mitsubishi — 14
- Hyundai — 14
- Renault — 16
- Volkswagen — 17
- Skoda — 18
- ВАЗ — 25
Серед окремих моделей лідером став Nissan Rogue — типовий «американець» з атмосферним двигуном, як і кілька інших авто у списку. Поруч із ними можна побачити Skoda Octavia ранніх версій із моторами сімейства MPI, а також Volkswagen Golf, Renault Megane та близько половини Passat, які не завозилися з-за океану.
