Податкова оштрафувала роботодавців на 25 млн грн за неналежне оформлення працівників

За сім місяців 2025 року підрозділи податкового аудиту під час фактичних перевірок виявили майже 2 тисячі випадків порушення трудового законодавства. Йдеться про неналежне оформлення найманих працівників, повідомляє пресслужба ДПС.

Перевірка ДПС

За результатами таких перевірок роботодавці оформили трудові відносини з понад 3,3 тисячами працівників.

Крім того, до міжрегіональних підрозділів Держпраці передані понад 1,2 тисячі матеріалів для застосування штрафів. Наразі на їх підставі уже винесено штрафних санкцій на 25 млн гривень.

За майже 600 фактами порушень трудового законодавства суб'єктам господарювання було винесено попередження.