Найзаможніші клієнти відкладають покупки спортивних автомобілів через невизначеність з імпортним митом у США, заявив головний виконавчий директор Lamborghini Штефан Вінкельманн.
Мита гальмують продажі Lamborghini навіть серед найбагатших американців
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Білий дім та Євросоюз нещодавно досягли угоди про мито у 15%, проте виробники автомобілів, як і раніше, платять тариф за підвищеною ставкою, 27,5%.
З урахуванням того, що ціни на Lamborghini починаються від $400 тис., багато покупців вважають за краще дочекатися, поки ситуація з митами стабілізується, сказав Вінкельманн в інтерв'ю CNBC.
«Деякі покупці чекають, тому що хочуть бути впевнені в остаточному розмірі мит, — зазначив він. — Вони недарма є мільйонерами та мільярдерами, вони знають, що роблять».
Вінкельманн заявив, що мита у будь-якому випадку торкнуться його компанії, тому що вона випускає машини тільки в Італії і не розглядає варіанта з перенесенням виробництва в США. При цьому вплив буде порівняно невеликим через велику кількість замовлень — машини, які поставляються клієнтам зараз, були замовлені рік чи два тому.
Крім того, CEO в інтерв'ю розкрив дані щодо демографії клієнтів компанії. За словами Вінкельманна, у середньому покупці Lamborghini володіють п'ятьма машинами, покупці найдорожчих моделей — десятьма. Середній вік покупців становить менш як 45 років, в Азії — менш як 30 років.
Lamborghini входить до групи Volkswagen. У 2024 році компанія зафіксувала рекордний виторг у розмірі понад 3 млрд євро, продавши 10,867 тис. автомобілів.
Коментарі