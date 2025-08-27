Мита гальмують продажі Lamborghini навіть серед найбагатших американців

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Білий дім та Євросоюз нещодавно досягли угоди про мито у 15%, проте виробники автомобілів, як і раніше, платять тариф за підвищеною ставкою, 27,5%.

З урахуванням того, що ціни на Lamborghini починаються від $400 тис., багато покупців вважають за краще дочекатися, поки ситуація з митами стабілізується, сказав Вінкельманн в інтерв'ю CNBC.

«Деякі покупці чекають, тому що хочуть бути впевнені в остаточному розмірі мит, — зазначив він. — Вони недарма є мільйонерами та мільярдерами, вони знають, що роблять».

Вінкельманн заявив, що мита у будь-якому випадку торкнуться його компанії, тому що вона випускає машини тільки в Італії і не розглядає варіанта з перенесенням виробництва в США. При цьому вплив буде порівняно невеликим через велику кількість замовлень — машини, які поставляються клієнтам зараз, були замовлені рік чи два тому.

Крім того, CEO в інтерв'ю розкрив дані щодо демографії клієнтів компанії. За словами Вінкельманна, у середньому покупці Lamborghini володіють п'ятьма машинами, покупці найдорожчих моделей — десятьма. Середній вік покупців становить менш як 45 років, в Азії — менш як 30 років.

Lamborghini входить до групи Volkswagen. У 2024 році компанія зафіксувала рекордний виторг у розмірі понад 3 млрд євро, продавши 10,867 тис. автомобілів.