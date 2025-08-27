Як служба безпеки monobank допомогла викрити шахрайський збір

Шахраї створили фейковий Telegram-канал, який імітував відомий Миколаївський канал «Николаевский Ванёк». Зовні він виглядав майже як справжній: те саме оформлення, назва, стилістика повідомлень. Багато користувачів повірили в його автентичність.

У каналі зʼявились пости про збір коштів — на підтримку військових і самого каналу. Люди надсилали донати, щиро вірячи, що допомагають ЗСУ. Але насправді гроші йшли не на армію.

Що вдалось зʼясувати

Спеціалісти служби безпеки monobank допомогли зафіксувати підозрілу активність за одним із рахунків, який використовувався для отримання донатів. Провівши перевірку, вони встановили звʼязок цього рахунку з шахрайським каналом. Після чого, передали всім потерпілим рекомендації щодо написання заяв до правоохоронних органів.



Правоохоронці оперативно встановили особу, що стоїть за схемою. Під час обшуку було знайдено ноутбук, телефон і SIM-картки. На одному з пристроїв виявили акаунт Telegram з адмін-доступом до шахрайського каналу.

Загальна сума збитків — до 1 000 000 гривень.

Як не потрапити на гачок

Telegram позначає перевірені канали спеціальними відмітками — звертайте на них увагу.

Не надсилайте кошти каналам із малою кількістю підписників або без репутації. Перед донатом зробіть короткий пошуковий запит — це може вберегти ваші гроші.

Якщо маєте сумніви щодо збору — зверніться до служби підтримки monobank. Там допоможуть перевірити реквізити.

Спеціалісти служби безпеки monobank і далі щодня працюють над тим, щоб донати українців не потрапляли до рук шахраїв. Якщо ви помітили підозрілу активність — повідомте нас.