За січень — липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року — це +35,7 %, або 46,9 млн грн. За сім місяців 2024 року сплата збору складала 131,1 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
26 серпня 2025, 18:39
Туристичний збір: з початку року місцеві бюджети вже отримали 178 млн гривень
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Хто лідирує
Лідерство у сплаті продовжують тримати:
- Київ — 42,5 млн грн,
- Львівська — 33,2 млн грн,
- Івано-Франківська — 26,1 млн грн,
- Закарпатська області -15,3 млн гривень.
Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- — до 0,5 % мінімальної зарплати — для громадян України;
- — до 5 % — для іноземців.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі