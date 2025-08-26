Туристичний збір: з початку року місцеві бюджети вже отримали 178 млн гривень

За січень — липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року — це +35,7 %, або 46,9 млн грн. За сім місяців 2024 року сплата збору складала 131,1 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.