Національний банк України встановив на 26 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,43 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 14 копійок.
25 серпня 2025, 16:04
Долар та євро різко подорожчали: НБУ встановив курси валют на вівторок
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4300 гривень за 1 долар (+0,1461 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4731 гривень за 1 євро (+0,5631 грн).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі