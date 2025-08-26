Німецький інвестор побудує під Києвом вітрову електростанцію на 400 МВт

Німецька енергетична компанія Notus Energy планує звести велику вітрову електростанцію поблизу Києва. Компанія підписала меморандум про співпрацю з Макарівською громадою на Київщині, де буде побудовано вітропарк потужністю близько 400 МВт. Про це голова громади Вадим Токар повідомив у Telegram.

За його словами, локацію обрали через «найкращі вітрові умови в регіоні». Проєкт передбачає встановлення приблизно 60 турбін і позиціонується як один із наймасштабніших в області.

Очікується, що будівництво та подальша робота вітропарку створять нові робочі місця, залучать інвестиції в інфраструктуру та посилять енергетичну незалежність громади завдяки «зеленій» генерації.

Notus Energy

Notus Energy — це велика німецька компанія, яка оперує вітровими електростанціями загальною потужністю 1,64 ГВт по всьому світу. Минулого року компанія вже анонсувала плани з будівництва ВЕС потужністю 300 МВт в Одеській області.