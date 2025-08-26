Кожна третя тонна кави завозиться до України нелегально — Гетманцев

Кожна третя тонна кави в Україну ввозиться нелегально, тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда гривень на рік. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев .

Нардеп звернувся до Державної митної служби й Бюро економічної безпеки із закликом звернути увагу на ситуацію.

«Три тисячі тонн нелегальної кави (або кожна третя тонна) на рік ввозиться в Україну контрабандою повз широко заплющені очі митників та правоохоронців. Під виглядом цикорію, обсяг ввезення (ви ж правда стали пити цикорій замість води?) якого виріс за два роки у рази. Або взагалі в чорну», — написав Гетманцев.

Далі, за його словами, ця кава або реалізується за кеш, або пакується під міжнародні бренди і теж реалізується за готівку.

«І це не тільки Столичка, Волинська у Києві, чи „Сьомий Кілометр“ в Одесі. Це і численні мережі фуд-ритейлу, подрібнені на ФОПів», — зазначив нардеп.

«Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар. Неспроможність держави до протистояння шахраям, або спроможність деяких „державників“ до участі в них — вражає», — додав голова профільного комітету Ради.