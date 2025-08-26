Шведський фінтех-стартап Klarna готує IPO у США

Шведський фінтех-стартап Klarna має намір повернутися до плану проведення IPO у США наступного місяця і розраховує на оцінку $13−14 млрд, повідомляє Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Що відомо

Klarna подала попередню заявку на проведення IPO Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у листопаді минулого року. Однак у квітні поточного року компанія поставила на паузу план розміщення акцій у США через торгову війну, ініційовану Вашингтоном.

За словами джерел, акції Klarna можуть бути розміщені за ціною $34−36 за папір. Один із них зазначив, що обсяг IPO складе близько $1 млрд.

Шведська компанія планувала вийти на відкритий ринок ще у 2021 році, тоді вона розраховувала на оцінку близько $50 млрд. У ході інвестраунду у 2022 році вона була оцінена у $46 млрд.

Klarna, створена в 2005 році, спеціалізується на онлайн-платежах на виплат.