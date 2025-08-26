Ілон Маск подав до суду на Apple та OpenAI через «монополію» ChatGPT

Компанії X Corp. та xAI, що належать Ілону Маску, подали федеральний антимонопольний позов проти Apple та OpenAI, звинувативши їх у змові, яка блокує конкурентів та закріплює домінування ChatGPT на ринку чат-ботів.

Деталі

У позові, поданому в Північному окрузі Техасу, йдеться про вимогу компенсації «на мільярди» доларів та судових приписів для припинення. Як стверджують позивачі, антиконкурентної угоди між «двома монополістами, які об'єднали сили, щоб гарантувати своє подальше домінування».

У центрі справи — рішення Apple від червня 2024 року зробити ChatGPT ексклюзивним чат-ботом для iOS. Ще тоді Маск збирався заборонити використовувати продукцію Apple у своїх компаніях.

Згідно з позовом, ChatGPT контролює «принаймні 80%» ринку генеративних чат-ботів, тоді як Grok від xAI має лише «кілька відсотків», попри «заявлені вищі можливості».

Позивачі вважають, що угода дала OpenAI «ексклюзивний доступ до мільярдів користувацьких запитів із сотень мільйонів iPhone», повністю закривши конкурентам шлях до даних.

Інтеграція дозволяє користувачам iPhone отримувати відповіді Siri на основі ChatGPT, застосовувати штучний інтелект (ШІ) для аналізу фотографій та використовувати інструменти для написання текстів — і все це виключно через OpenAI.