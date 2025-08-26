Нацбанк оштрафував дві страхові компанії на 2,5 млн грн

Національний банк застосував до страхової компанії « ББС Іншуранс » та ПРАТ СК «Інтерекспрес"заходи впливу за порушення вимог законодавства України про страхування, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Причина штрафу

Зазначається, що за виявлені під час інспекційної перевірки порушення до страхової пенсії «ББС Іншуранс» застосовано заходи впливу у вигляді:

накладення штрафу в розмірі 892 500 грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. письмове застереження за порушення вимог щодо врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цього рішення та зобов’язана у строк до 30 січня 2026 року усунути порушення, а також причини та умови, що сприяли їх вчиненню.

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення щодо подання до регулятора звітного файлу з недостовірними показниками звітності за І квартал 2025 року до ПРАТ СК «Інтерекспрес» застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1 600 000 грн.

Компанія має сплатити штраф упродовж місяця.