Національний банк застосував до страхової компанії «ББС Іншуранс» та ПРАТ СК «Інтерекспрес"заходи впливу за порушення вимог законодавства України про страхування, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
26 серпня 2025, 15:37
Нацбанк оштрафував дві страхові компанії на 2,5 млн грн
Причина штрафу
Зазначається, що за виявлені під час інспекційної перевірки порушення до страхової пенсії «ББС Іншуранс» застосовано заходи впливу у вигляді:
- накладення штрафу в розмірі 892 500 грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
- письмове застереження за порушення вимог щодо врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг.
Компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цього рішення та зобов’язана у строк до 30 січня 2026 року усунути порушення, а також причини та умови, що сприяли їх вчиненню.
За виявлені під час інспекційної перевірки порушення щодо подання до регулятора звітного файлу з недостовірними показниками звітності за І квартал 2025 року до ПРАТ СК «Інтерекспрес» застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1 600 000 грн.
Компанія має сплатити штраф упродовж місяця.
