Suzuki Motor планує інвестувати в Індію за 5-6 років $8 млрд

Японський автовиробник Suzuki Motor має намір інвестувати в Індію 700 млрд індійських рупій ($8 млрд) у наступні 5−6 років, повідомив голова компанії Тосіхіро Сузукі. Про це повідомляє Reuters.

Suzuki планує збільшити виробництво автомобілів у країні та запустити нові моделі, розраховуючи утримати свою частку на індійському ринку, який є для неї найбільшим.

Компанія контролює бренд Maruti Suzuki — лідера індійського ринку, зазначає Reuters.

Завод Maruti Suzuki у західному індійському штаті Гуджарат стане одним із найбільших центрів виробництва автомобілів у світі, заявив у вівторок Сузукі. Його планова продуктивність складає 1 млн автомобілів на рік.

Компанія розпочинає комерційне виробництво електромобілів на цьому підприємстві та планує експортувати їх до 100 країн світу. Партнери Suzuki — Denso та Toshiba — розпочали випуск літій-іонних акумуляторів для гібридних автомобілів компанії.