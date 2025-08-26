Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список фінансових проєктів, які можуть становити ризик. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
26 серпня 2025, 14:15
Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів
Наразі список сумнівних інвестпроєктів було оновлено такими трьома SCAM-проєктами:
- «Chykalov.pro.Invest»;
- «OnlySuccessAllowed»;
- «YourFinancesSecured».
Станом на сьогодні список містить 444 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У Нацкомісії нагадали, що сумнівним інвестиційним проєктом вважається діяльність із ознаками недобросовісного залучення коштів чи активів інвесторів, зокрема за відсутності ліцензій і прозорої інформації.
Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.
