Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список фінансових проєктів, які можуть становити ризик. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наразі список сумнівних інвестпроєктів було оновлено такими трьома SCAM-проєктами:

«Chykalov.pro.Invest»;

«OnlySuccessAllowed»;

«YourFinancesSecured».

Станом на сьогодні список містить 444 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

У Нацкомісії нагадали, що сумнівним інвестиційним проєктом вважається діяльність із ознаками недобросовісного залучення коштів чи активів інвесторів, зокрема за відсутності ліцензій і прозорої інформації.

Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.