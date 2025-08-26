Південнокорейська Hyundai Motor Group збільшить до $26 млрд інвестиції у США у 2025−2028 роках. Раніше компанія планувала вкласти в американську економіку $21 млрд.
26 серпня 2025, 13:53
Hyundai збільшить інвестиції в США до $26 млрд
Інвестиційний план Hyundai передбачає будівництво сталеливарного підприємства та заводу з виробництва робототехніки, а також нарощування виробництва автомобілів на заводах компанії у США.
Очікується, що оголошені ініціативи разом дозволять створити 25 тисяч робочих місць, повідомила компанія.
