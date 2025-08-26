США та росія обговорювали енергетичні угоди на тлі мирних переговорів щодо України — Reuters

Представники урядів США та росії провели переговори щодо низки енергетичних угод на полях мирних переговорів по Україні, що відбулися цього місяця. Ці угоди були запропоновані як стимули для Кремля погодитися на мир, а для Вашингтона — послабити санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це повідомляє Reuters.

За словами п'яти джерел, знайомих з перебігом переговорів, обговорювалася можливість:

Повернення американської компанії Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту «Сахалін-1».

Продажу американського обладнання для російських проєктів зі скрапленого газу (СПГ), зокрема «Арктик СПГ 2», який перебуває під санкціями Заходу.

Придбання США атомних криголамів у росії.

Переговори відбулися під час візиту посла США Стіва Віткоффа до Москви. Він зустрічався з президентом рф володимиром путіним та його інвестиційним посланником Кирилом Дмитрієвим. Ці угоди також обговорювалися в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Американські чиновники, які бажали залишитися анонімними, заявили, що Білий дім сподівався оголосити про велику інвестиційну угоду після саміту на Алясці, щоб «Трамп міг відчути, що він чогось досяг».

На тлі цих обговорень Трамп пригрозив посилити санкції проти росії, якщо мирні переговори не матимуть прогресу.

Варто зазначити, що цього ж дня Путін підписав указ, який дозволяє іноземним інвесторам, включно з Exxon Mobil, повернути свої частки в проєкті «Сахалін-1», за умови, що вони сприятимуть зняттю санкцій Заходу.