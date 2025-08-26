Індія скорочує закупівлі російської нафти на тлі посилення тарифів США

Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ), які є одними з найбільших покупців російської сировини, планують зменшити обсяги закупівель найближчими тижнями. Це відбувається напередодні посилення американських тарифів, що набирають чинності з середи, повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, близьких до ситуації, державні та приватні компанії Індії, включаючи Reliance Industries Ltd., планують закуповувати 1,4−1,6 млн барелів російської нафти на добу для завантаження в жовтні та наступні місяці. Це помітне скорочення порівняно з середнім показником у 1,8 млн барелів на добу, що спостерігався у першій половині року.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, прагнучи скоротити торговий дефіцит з Індією, посилила тиск на країну через її енергетичні зв'язки з росією. Цей тиск включає подвоєння американських тарифів на індійський імпорт до 50%.

Сполучені Штати критикують Індію за різке збільшення закупівель російської нафти після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Kasatkin Consulting, Індія зараз відповідає за 37% експорту нафти з росії, тоді як до 2022 року її закупівлі були мінімальними.

За словами джерел, обсяги закупівель можуть знову змінитися, якщо Індія та США досягнуть торгової угоди, і тиск з боку Вашингтона зменшиться.