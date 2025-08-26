Бізнес отримав 160 млрд грн завдяки програмі державних гарантій

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 49 254 кредитів на загальну суму 160,2 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

За час дії воєнного стану видано 44 104 таких кредитів на 149,7 млрд гривень.

У липні підприємці отримали 567 кредитів на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,2 млрд гривень.

Станом на 1 серпня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 23 318 кредитів на 80,5 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,6 млрд гривень. Це 71 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 серпня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк — 15 475 кредитів на загальну суму 23,6 млрд грн, що становить 65 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк — 3 380 кредитів на 12,1 млрд грн (59 % від ліміту банку);

Укргазбанк — 1 014 кредитів на 10,5 млрд грн (71 % від свого ліміту);

ПУМБ — 722 кредити на 8,4 млрд грн (85 % від свого ліміту);

Укрексімбанк — 529 кредитів на 8,3 млрд грн (85 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві — 2 787 кредитів на загальну суму 10,8 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області — 1 974 кредити на 6,3 млрд грн;

у Львівській — 1 849 кредитів на 6,1 млрд грн;

у Харківській — 904 кредити на 5,5 млрд грн;

у Київській — 1 563 кредити на 5,1 млрд грн;

в Одеській — 1 491 кредит на 4,5 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: