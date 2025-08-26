Святкові знижки завершилися: великі АЗС підняли ціни на пальне

У понеділок, одразу після Дня Незалежності, більшість АЗС повернули ціни на пальне до рівня, що діяв до свят. Очікування зниження вартості не справдилися, повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

За тиждень, з 18 по 25 серпня, в Україні спостерігалося незначне зниження цін на всі види пального. Середня вартість бензину А-95 зменшилася на 28 копійок (до 58,65 грн/л), А-95+ — на 44 копійки (до 63,12 грн/л). Ціни на дизельне пальне впали на 24 копійки (до 55,84 грн/л), а на автогаз — на 3 копійки (до 34,39 грн/л).

Попри загальну тенденцію, ціни на різних АЗС змінювалися по-різному:

«Укрнафта» знизила ціни на бензин на 0,5−1 грн/л та на дизель на 0,5 грн/л, повернувши єдині ціни у регіонах.

OKKO, WOG, UPG, AMIC та інші великі мережі повернулися до колишніх цін після святкових акцій.

«БРСМ» продовжує знижувати ціни на бензин на 0,5−2 грн/л, досягнувши середнього значення 53,46 грн/л. На дизель та газ ціни теж просіли в окремих регіонах.

«Авантаж» знизив ціну на автогаз на 20 копійок, повернувши собі статус однієї з найдешевших мереж.

Роздрібні ціни на пальне 18−25 серпня 2025 року, грн/л: