Експорт до США продовжується: українські компанії отримали конкурентну перевагу

Українські експортери можуть зітхнути з полегшенням: завдяки зусиллям Укрпошти та підтримці міжнародних партнерів, зокрема компанії Zonos, Укрпошта забезпечує безперебійне відправлення замовлень у США.

Нові умови

Товари з України тепер обкладатимуться митом у 10%, що є найнижчою ставкою серед європейських країн.

Тарифи на доставку дещо зростуть — на $1,5−3 залежно від категорії та ваги. Ця сума покриває лише витрати на опрацювання митних платежів.

Чому це вигідно Україні

Призупинка відправлень з Європи створює для українських виробників унікальну конкурентну нішу на американському ринку.

Українські підприємці отримують кращі умови, ніж більшість конкурентів у ЄС.

На відміну від багатьох приватних операторів, Укрпошта не запроваджує додаткових брокерських зборів.

Що варто знати експортерам

Нові правила стосуються лише комерційних відправлень. Виняток зроблено для листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100.

США посилюють митний контроль. Тому при оформленні обов’язково потрібно зазначати категорію «продаж товару» та реальну вартість.