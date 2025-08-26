Банки в липні завезли більше євро, ніж доларів — уперше з 2012 року

Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів . Основною валютою для заощаджень стає євро . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив $732 млн.

Банки ввезли в Україну готівкових доларів на $332 млн і готівкових євро на $395 млн (в еквіваленті).

НБУ публікує дані з січня 2012 року. За цей період уперше обсяг готівкових євро перевищив обсяг доларів.

При цьому банки вивезли готівкової валюти на 299 млн доларів. Серед них долари — на $285 млн, євро — на $14 млн.

