Норвезький фонд добробуту виключив американську Caterpillar та п’ять ізраїльських банків

Найбільший у світі фонд добробуту вартістю $2 трлн, що належить Норвегії, у понеділок повідомив про відмову від інвестицій в американську компанію з виробництва будівельної техніки Caterpillar (CAT.N), а також у п’ять ізраїльських банківських груп з етичних міркувань. Про це пише reuters.

Хто в списку

До списку потрапили банки Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel та FIBI Holdings, йдеться у заяві фонду.

Шість груп були виключені «через неприйнятний ризик того, що компанії сприяють серйозним порушенням прав людини в умовах війни та конфліктів», зазначив фонд, який управляється центральним банком Норвегії.

До виходу з інвестицій фонд володів 1,17% акцій Caterpillar вартістю $2,1 млрд станом на 30 червня. Частки у п’яти ізраїльських банках оцінювалися сукупно у $661 млн, також станом на 30 червня.

Caterpillar

Етичний наглядовий орган фонду — Рада з етики — заявив: «На думку ради, немає сумнівів, що продукція Caterpillar використовується для масштабних і систематичних порушень міжнародного гуманітарного права».

Зокрема, бульдозери Caterpillar «застосовувалися ізраїльською владою для широкомасштабного незаконного руйнування палестинської власності», йдеться у заяві.

Порушення відбувалися як у Секторі Газа, так і на Західному березі. «Компанія також не впровадила жодних заходів для запобігання такому використанню», — додала рада.

«Оскільки постачання відповідної техніки до Ізраїлю тепер має відновитися, Рада вважає, що існує неприйнятний ризик того, що Caterpillar сприяє серйозним порушенням прав людини в умовах війни або конфліктів».

Рада, створена Міністерством фінансів, стежить за дотриманням етичних принципів, затверджених парламентом Норвегії, компаніями, у які інвестує фонд (приблизно 8 400 у світі). Вона робить рекомендації правлінню центробанку, яке ухвалює остаточні рішення.

Фонд 18 серпня оголосив, що вийде з шести компаній у межах триваючої етичної перевірки, пов’язаної з війною у Газі та ситуацією на Західному березі, але тоді відмовився називати групи до завершення продажу часток.

Банки

Щодо банків, етичний нагляд спершу аналізував практику фінансування ізраїльськими банками будівництва житла для поселенців у регіоні.

У понеділок Рада зазначила, що всі виключені банки «надаючи фінансові послуги, які є необхідною передумовою для будівельної діяльності в ізраїльських поселеннях на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом,… сприяли підтримці ізраїльських поселень».

Близько 700 тис. ізраїльських поселенців проживають серед 2,7 млн палестинців на Західному березі та у Східному Єрусалимі.

Багато поселень розташовані поряд із палестинськими районами, і деякі ізраїльські компанії обслуговують як ізраїльтян, так і палестинців.

Минулого року головний суд ООН постановив, що ізраїльські поселення, збудовані на територіях, захоплених у 1967 році, є незаконними. Ізраїль назвав це рішення «фундаментально хибним», посилаючись на історичні та біблійні зв’язки з цими землями.