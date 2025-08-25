Temu вдалося заробити $14,5 млрд, але компанія втрачає користувачів в США

Власник маркетплейсу Temu компанія PDD Holdings опублікувала квартальні результати, які виявилися кращими за прогнози аналітиків. Продажі зросли на 7% і становили 104 млрд юанів ($14,5 млрд) — це найнижчий приріст за кілька років, але все одно трохи більший, ніж очікували аналітики. Про це повідомляє Bloomberg.

Чистий дохід зменшився на 4%, але за скоригованими показниками компанія перевищила прогноз, завдяки економії на рекламі.

За даними Bloomberg, цього року PDD зіткнулася з нестабільним споживчим попитом у Китаї, американськими тарифами та скасуванням податкової лазівки для малих посилок у США.

Через це Temu втратила частину клієнтів. Кількість активних користувачів у США впала на 46% у квітні й червні.