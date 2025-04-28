Американці відчувають вплив тарифів Трампа: ціни на Temu подвоїлися

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 квітня 2025, 19:35

Американці відчувають вплив тарифів Трампа: ціни на Temu подвоїлися

Китайський онлайн-рітейлер Temu, відомий своїми низькими цінами, перекладає нові імпортні податки, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, на американських споживачів, що призвело до подвоєння цін на деякі товари. Про це пише Bloomberg.

Китайський онлайн-рітейлер Temu, відомий своїми низькими цінами, перекладає нові імпортні податки, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, на американських споживачів, що призвело до подвоєння цін на деякі товари.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові тарифи та їхній ефект

До 2 травня 2025 року товари вартістю до $800 звільнялися від податків завдяки правилу de minimis. Однак із цієї дати на такі посилки з Китаю накладається мито: 120% від вартості товару або мінімальний збір у $100 за одиницю. Temu, що належить PDD Holdings Inc., вимагає від клієнтів сплачувати ці збори додатково до ціни товарів. «Як результат, ціни на окремі продукти більш ніж подвоїлися, що може посилити побоювання щодо інфляційного впливу тарифів», — зазначає Bloomberg.

Аналіз цін

За даними Bloomberg, аналіз 14 бестселерів Temu, що відправляються з Китаю, показав, що податки часто перевищують вартість самих товарів. Наприклад, мито на подовжувач за $19,49 становить $27,56, що в 1,41 раза більше за ціну товару. Водночас товари зі складів у США залишаються без додаткових зборів, що зберігає їхню ціну стабільною. «Серед 80 найбільш рекомендованих товарів Temu, за даними Bloomberg, 66 позицій відправляються зі складів у США», — додає видання.

Адаптація Temu та Shein

Temu і Shein Group Ltd. почали готуватися до змін, оголосивши про коригування цін ще за тиждень до введення нових тарифів 25 квітня 2025 року. Обидві компанії активно розширюють склади в США, щоб зменшити залежність від прямих поставок із Китаю. «Temu та її конкурент Shein Group Ltd. раніше заявляли, що почнуть коригувати ціни за тиждень до набуття чинності нових тарифів», — пише Bloomberg.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
28 квітня 2025, 19:58
#
Ще немає проблем…
+
0
zephyr
zephyr
28 квітня 2025, 21:09
#
Всё ещё дешевле в разы, чем ебай или амазон. Американцы заплатят, они богатые)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами