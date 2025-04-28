Американці відчувають вплив тарифів Трампа: ціни на Temu подвоїлися

Китайський онлайн-рітейлер Temu, відомий своїми низькими цінами, перекладає нові імпортні податки, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, на американських споживачів, що призвело до подвоєння цін на деякі товари. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові тарифи та їхній ефект

До 2 травня 2025 року товари вартістю до $800 звільнялися від податків завдяки правилу de minimis. Однак із цієї дати на такі посилки з Китаю накладається мито: 120% від вартості товару або мінімальний збір у $100 за одиницю. Temu, що належить PDD Holdings Inc., вимагає від клієнтів сплачувати ці збори додатково до ціни товарів. «Як результат, ціни на окремі продукти більш ніж подвоїлися, що може посилити побоювання щодо інфляційного впливу тарифів», — зазначає Bloomberg.

Аналіз цін

За даними Bloomberg, аналіз 14 бестселерів Temu, що відправляються з Китаю, показав, що податки часто перевищують вартість самих товарів. Наприклад, мито на подовжувач за $19,49 становить $27,56, що в 1,41 раза більше за ціну товару. Водночас товари зі складів у США залишаються без додаткових зборів, що зберігає їхню ціну стабільною. «Серед 80 найбільш рекомендованих товарів Temu, за даними Bloomberg, 66 позицій відправляються зі складів у США», — додає видання.

Адаптація Temu та Shein

Temu і Shein Group Ltd. почали готуватися до змін, оголосивши про коригування цін ще за тиждень до введення нових тарифів 25 квітня 2025 року. Обидві компанії активно розширюють склади в США, щоб зменшити залежність від прямих поставок із Китаю. «Temu та її конкурент Shein Group Ltd. раніше заявляли, що почнуть коригувати ціни за тиждень до набуття чинності нових тарифів», — пише Bloomberg.