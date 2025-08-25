Україна та Німеччина обговорили бюджетні потреби України на 2026 рік

25 серпня міністр фінансів України Сергій Марченко та Віцеканцлер і Міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Ларс Клінґбайль обговорили у Києві стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік та співпрацю з МВФ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бюджетна підтримка від Німеччини

Пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро — гранти.

Також Сергій Марченко подякував Німеччині за підтримку реалізації інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого вже залучено 22,6 млрд євро до держбюджету, та механізму ERA (кошти за рахунок доходів від заморожених активів рф) — 9 млрд євро ЄС вже спрямував Україні.

Україна активно співпрацює з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). У реалізації знаходиться 11 проєктів на загальну суму 301 млн євро для підтримки малих та середніх підприємств, енергетичного сектору, соціальної інфраструктури та внутрішньо переміщених осіб.

Міжнародна допомога продовжує відігравати важливу роль у підтримці фінансової стабільності. У 2025 році вже залучено понад $28 млрд зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік — $39,3 млрд.

Під час обговорення бюджету на 2026 рік, Міністр фінансів України зазначив, що планування все ще відбувається в умовах високої невизначеності. За умови продовження активних бойових дій потреба у підтримці партнерів залишатиметься щонайменше на рівні поточного року.

Марченко наголосив, що відновлення та стійкість фінансової системи потребує довгострокових рішень. Сторони погодились продовжити діалог щодо розширення механізмів бюджетної підтримки України у 2026 році й надалі.

Окрім того, було обговорено євроінтеграційний прогрес України. Уряд впроваджує необхідні політики та структурні реформи, а також гармонізує законодавство України з ЄС для повноцінної інтеграції. Сергій Марченко подякував Німеччині та всім партнерам з ЄС за визнання трансформаційних процесів України в умовах війни.