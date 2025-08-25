Україна та Німеччина обговорили бюджетні потреби України на 2026 рік

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 серпня 2025, 17:10

Україна та Німеччина обговорили бюджетні потреби України на 2026 рік

25 серпня міністр фінансів України Сергій Марченко та Віцеканцлер і Міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Ларс Клінґбайль обговорили у Києві стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік та співпрацю з МВФ.

25 серпня міністр фінансів України Сергій Марченко та Віцеканцлер і Міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Ларс Клінґбайль обговорили у Києві стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік та співпрацю з МВФ.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниБюджетна підтримка від НімеччиниПряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро — гранти.
Фото: mof.gov.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бюджетна підтримка від Німеччини

Пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро — гранти.

Також Сергій Марченко подякував Німеччині за підтримку реалізації інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого вже залучено 22,6 млрд євро до держбюджету, та механізму ERA (кошти за рахунок доходів від заморожених активів рф) — 9 млрд євро ЄС вже спрямував Україні.

Україна активно співпрацює з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). У реалізації знаходиться 11 проєктів на загальну суму 301 млн євро для підтримки малих та середніх підприємств, енергетичного сектору, соціальної інфраструктури та внутрішньо переміщених осіб.

Міжнародна допомога продовжує відігравати важливу роль у підтримці фінансової стабільності. У 2025 році вже залучено понад $28 млрд зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік — $39,3 млрд.

Під час обговорення бюджету на 2026 рік, Міністр фінансів України зазначив, що планування все ще відбувається в умовах високої невизначеності. За умови продовження активних бойових дій потреба у підтримці партнерів залишатиметься щонайменше на рівні поточного року.

Марченко наголосив, що відновлення та стійкість фінансової системи потребує довгострокових рішень. Сторони погодились продовжити діалог щодо розширення механізмів бюджетної підтримки України у 2026 році й надалі.

Окрім того, було обговорено євроінтеграційний прогрес України. Уряд впроваджує необхідні політики та структурні реформи, а також гармонізує законодавство України з ЄС для повноцінної інтеграції. Сергій Марченко подякував Німеччині та всім партнерам з ЄС за визнання трансформаційних процесів України в умовах війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами