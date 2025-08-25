У Туреччині планують скасувати заборону на короткий продаж акцій

Турецька влада не планує продовжувати заборону на короткий продаж акцій, що діє з березня поточного року, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Влада хоче збільшити привабливість турецького фондового ринку для закордонних інвесторів. Термін закінчення заборони — 29 серпня.

Рішення ухвалено на тлі досягнення головним турецьким бенчмарком Borsa Istanbul 100 історичних максимумів (+17% з початку року у перерахунку на ліри) та відновлення зниження ключової ставки центральним банком країни. Два джерела, знайомі із ситуацією, зазначили, що скасування обмежень має збільшити торгові обороти та глибину ринку акцій.

Заборона на короткий продаж була встановлена в березні після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу за звинуваченнями в корупції. Імамоглу тоді вважався головним політичним опонентом президента Реджепа Таїпа Ердогана. За минулі місяці обмеження тривали тричі.

Читайте також: Туреччина офіційно припинила програму захисту ліри, запроваджену у 2021 році

Рада з ринків капіталу Туреччини відмовилася коментувати обговорення. Регулятор також планує скасувати інші антикризові заходи, включно з пом'якшеними правилами викупу акцій, повідомили джерела агентства. Іноземні інвестори володіють турецькими акціями на $33,7 млрд станом на 15 серпня, що становить близько 40% загальної капіталізації проти історичного середнього показника в 60%.

Рішення про скасовування заборони послідувало за згортанням антикризової депозитної програми, запровадженої наприкінці 2021 року для захисту вкладників від девальвації національної валюти.