Україна домовилась з Литвою про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
25 серпня 2025, 14:10
Україна уклала угоду з Литвою про спільне виробництво зброї
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників», — повідомив він.
«Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів. Зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості», — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо
Напередодні домовленості про спільне виробництво оборонної продукції Україна уклала зі Швецією та Данією. Серед пріоритетів співпраці — посилення протиповітряної оборони (ППО) для протидії російським атакам і розвиток далекобійного озброєння для примушення росії до миру.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі