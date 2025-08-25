Україна уклала угоду з Литвою про спільне виробництво зброї

Україна домовилась з Литвою про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників», — повідомив він.

«Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів. Зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості», — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо

Напередодні домовленості про спільне виробництво оборонної продукції Україна уклала зі Швецією та Данією. Серед пріоритетів співпраці — посилення протиповітряної оборони (ППО) для протидії російським атакам і розвиток далекобійного озброєння для примушення росії до миру.