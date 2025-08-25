Multi від Мінфін
25 серпня 2025, 13:42

ФГВФО продовжив спрощені умови погашення кредитів до 2026 року

У липні 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 36,37 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

У липні 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 36,37 млн грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Загалом з 2022 року боржники банків, що перебувають в управлінні Фонду, повернули 1 292,36 млн грн. З цих коштів більше 870,85 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

Серед переваг реструктуризації боргу для позичальників:

  • збереження позитивної кредитної історії
  • комфортний і прогнозований графік погашення
  • можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору з подальшим стягнення простроченого боргу.

Зазначимо, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов буде продовжено з 1 вересня 2025 року до 31 серпня 2026 року.

Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно.

Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менш як 18 місяців — ставка 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%. Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за пів року до завершення процедури ліквідації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
