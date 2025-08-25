З початку року Україна експортувала товарів на $20,04 млрд, а імпортувала на $38,56 млрд

За січень-червень 2025 року Україна експортувала товарів на $20,04 млрд, а імпортувала на $38,56 млрд. При цьому експорт українських товарів знизився на 4,2% у річному обчисленні, а імпорт — зріс на 15,6%. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на Держстат.

Деталі

У підсумку, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами сягнуло $18,51 млрд, а коефіцієнт покриття імпорту експортом погіршився до 0,52 з 0,63 роком раніше.

Зазначимо, що у структурі експорту домінували продукти рослинного походження — $5,21 млрд, зокрема зернові, постачання яких скоротилися на 24,2% — до $3,99 млрд.

Далі за вартістю експорту йдуть жири та олії тваринного або рослинного походження ($3,6 млрд), недорогоцінні метали та вироби з них ($2,27 млрд), готові харчові продукти ($1,9 млрд) і машини та електротехніка ($1,75 млрд).

Водночас імпорт сформували насамперед товари з високою доданою вартістю: