Американська Keurig Dr Pepper може придбати європейську JDE Peet's за $18 млрд

Американський виробник безалкогольних напоїв, чаю, кави, а також кавомашини та комплектуючих Keurig Dr Pepper близький до придбання європейського виробника кави JDE Peet's за $18 млрд, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

Деталі

За словами джерел, про це може бути офіційно оголошено вже в понеділок.

JDE Peet's торгується в Амстердамі, капіталізація компанії на закриття торгів у п'ятницю становила приблизно $15 млрд. Вона виробляє каву під марками Douwe Egberts та Kenco, а також володіє мережею кав'ярень Peet's Coffee.

Як кажуть джерела видання, після завершення угоди Keurig Dr Pepper може розділитися на дві компанії — одна займатиметься кавовим бізнесом, інша — безалкогольними напоями.

Keurig Dr Pepper має капіталізацію $47 млрд. Компанія з'явилася в 2018 році в результаті злиття Keurig Green Mountain, яка виробляла каву і кавомашини, і Dr Pepper Snapple, що випускала газування.

Група компаній JAB Holding Co., що стояла за злиттям, як і раніше, володіє великим міноритарним пакетом акцій Keurig Dr Pepper, а також є контролюючим акціонером JDE Peet's.