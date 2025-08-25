Multi від Мінфін
25 серпня 2025, 10:10

НБУ презентував пам’ятну монету «130 років від дня народження Василя Вишиваного»

Голова Національного банку України Андрій Пишний презентував пам’ятну монету «130 років від дня народження Василя Вишиваного», йдеться у повідомленні регулятора.

Голова Національного банку України Андрій Пишний презентував пам'ятну монету «130 років від дня народження Василя Вишиваного», йдеться у повідомленні регулятора.

Деталі

Монета продовжує серію «Видатні особистості України» та присвячена Вільгельму Францу фон Габсбурґу-Лотрінґену (1895−1948) — представнику європейської аристократії, який увійшов в історію України під псевдонімом Василь Вишиваний.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Монета продовжує серію «Видатні особистості України» та присвячена Вільгельму Францу фон Габсбурґу-Лотрінґену (1895−1948) — представнику європейської аристократії, який увійшов в історію України під псевдонімом Василь Вишиваний.

«Ця монета — нагадування для нас сьогодні, що незалежність не дається легко і не зберігається сама по собі. Її потрібно захищати й утверджувати, як це робили покоління до нас, берегти щодня — у думках, у вчинках, у серцях», — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Дизайн монети

Пам’ятна монета «130 років від дня народження Василя Вишиваного» має номінал 2 гривні, виготовлена з нейзильберу, тираж — до 50 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети — рифлений.

На аверсі монети зображено стилізовану композицію, що включає елемент кокарди легіону Українських січових стрільців — геральдичного галицького лева, який спирається на кам’яну брилу з написом У.С.С. 1914 (рік заснування легіону). На дзеркальному тлі розміщено: напис Україна та факсиміле підпису Василя Вишиваного (угорі); рік карбування 2025, малий Державний Герб України, номінал 2 з графічним знаком гривні ₴, стилізоване перо — символ його поетичної та дипломатичної діяльності, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та напис ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН ГАБСБУРҐ (внизу).

Читайте також: НБУ ввів в обіг набір срібних пам’ятних монет «Державні символи України» (фото)

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Василя Вишиваного у вишиванці та кожусі — елементах одягу, що стали частиною його особистої ідентичності. Ліворуч — декоративний орнамент з листям конюшини, який був талісманом військової удачі для воїнів УСС і прикрашав обкладинку його поетичної збірки «Минають дні…», присвяченої борцям за волю України. Угорі над композицією зазначено півколом напис ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ, а праворуч — роки життя діяча 1895−1948.

Художник — Святослав Іваненко. Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Про реалізацію монети

Придбати пам’ятну монету «130 років від дня народження Василя Вишиваного» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 25 серпня 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
