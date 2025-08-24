24 серпня НБУ до Дня Незалежності ввів в обіг набір срібних пам’ятних монет «Державні символи України».
24 серпня 2025, 16:34
НБУ ввів в обіг набір срібних пам’ятних монет «Державні символи України» (фото)
Він присвячений атрибутам нашої державності - Гербу, Гімну та Прапору України.
Джерело: Мінфін
