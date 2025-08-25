Найбільший житловий квартал Закарпаття від SENSAR Development: Марк Марченко про новий проєкт Central Park в Ужгороді

У липні компанія SENSAR Development презентувала свій новий проєкт — місто в місті з власною набережною Central Park в Ужгороді. Це найбільший проєкт житлової нерухомості у Закарпатській області, що охоплює територію понад 13 гектарів та передбачає створення повноцінної інфраструктури для комфортного життя разом з власними McDonald's, SportLife, торговим центром з Сільпо, школою та медичним центром.

Про те, чому Ужгород став базою для реалізації такого проєкту, як створюється «місто в місті» та як виглядає девелопмент після 2022 року, ми поговорили з Маркoм Марченком, засновником та CEO SENSAR Development.

Марко, SENSAR вже реалізував низку амбітних проєктів у різних містах. Нам відомо про ваші проєкти у Києві, Львові, Яремче, Славсько, Запоріжжі. Що стало вирішальним фактором для запуску будівництва саме в Ужгороді?

Якщо говорити про Ужгород, то для нас це вже третій проєкт в цьому місті. Ми здійняли майже всі поверхи THE FIVE Hotel та ЖК Smart Story в центрі міста, і ось розпочали будівництво масштабного житлового кварталу Central Park. Зі зрозумілих причин місто цілком об'єктивно вважається одним з найбезпечніших регіонів України. Віддаленість від фронту, близькість європейського кордону і навіть відсутність комендантської години… З цих же причин сюди релокувався бізнес, інвестиції, і, звісно, люди. За останні роки населення міста збільшилося майже вдвічі. Тому є шалений запит на якісну житлову нерухомість, і такі проєкти, як Central Park, є просто необхідністю.

Ви називаєте Central Park «другим домом» у безпечному регіоні. Що саме стоїть за цією ідеєю?

Так, ми розуміємо, що для багатьох це може бути своєрідним «запасним варіантом». Сьогодні ворог безжально обстрілює Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ, Одесу та інші міста України. На жаль, багато з нас мають досвід ВПО (і я у їх числі). І коли у тебе є місце, куди можна швидко виїхати, і плюс до цього ти опиняєшся у знайомому середовищі — це знижує рівень стресу. Саме тому ми свідомо запросили до співпраці відомі бренди: McDonald's, SportLife, Сільпо, які представлені в столиці та по всій Україні. Опинившись тут, люди не будуть відчувати, що вони «десь не там». Натомість вони бачать звичні сервіси, знайомі стандарти, впізнавані вивіски — і це працює.

Central Park створюється як повноцінний другий дім — із комфортною інфраструктурою, продуманим середовищем і звичним рівнем сервісу.

13 гектарів у межах міста — це звучить як виклик. Як вдалося поєднати такі масштаби з ідеєю «міста в місті» та зберегти самобутність урбаністики Ужгорода?

Масштаб у 13 гектарів — це справді серйозний виклик, особливо коли йдеться про місто з виразним архітектурним характером, як Ужгород. Саме тому ми запросили до проєкту одне з найсильніших архітектурних бюро України — AIMM. Їхній досвід у проєктуванні комплексних міських просторів і глибоке розуміння контексту стали ключовими у формуванні концепції Central Park.

Ми ставили перед собою завдання створити функціональне «місто в місті», яке не вступає в конфлікт з міським середовищем, а доповнює його. Саме тому були прийняті рішення працювати з малоповерховою забудовою, проєктувати різні за функціональністю простори (житло, сервіс, громадські та рекреаційні зони) та робити акцент на озелененні 60% території. Central Park природно інтегрується у місто. На мою думку, разом з AIMM ми тонко відчули баланс між сучасною архітектурою та локальним контекстом — це саме той підхід, на який ми розраховували.

Ви стверджуєте, що Central Park — це новий центр тяжіння для Ужгорода. За рахунок чого, на вашу думку, проєкт матиме такий вплив?

Тут краще за слова скажуть цифри. Площа майбутніх побудованих квартир — 210 тисяч квадратних метрів. Це плюс 2810 квартир до житлового фонду міста Ужгорода. За цими цифрами — тисячі нових родин, які отримають не просто ЖК, а повноцінне середовище для життя. І це — другий фактор, що впливає на динаміку міста — інфраструктура.

Ми створюємо місце, де все необхідне — поруч: від McDonald's до SportLife з басейном, від торгового центру з Сільпо до школи та садочка, від підземного паркінгу з 80% покриття до медичного центру, від облаштованої набережної до інтелектуальних дитячих майданчиків на будь-який смак. І це ми не вписуємося в якусь круту локацію, ми її створюємо.

Ми прагнемо, щоб мешканці, переїжджаючи сюди, відчували, що вони не починають життя з нуля, а продовжують його у знайомому ритмі, з тим же рівнем комфорту.

І наостанок: чому Central Park вартий уваги саме зараз?

Central Park — унікальний проєкт, бо реалізувати такий можливо лише при поєднанні багатьох важливих факторів, і ми це маємо: безпечний регіон і шалений запит на житлову нерухомість у ньому, співпраця з кращими брендами в Україні, велика ділянка вздовж річки Уж біля Боздоського парку, вдала співпраця з AIMM в організації малоповерхового житлового простору і, звісно, амбітні та працьовиті ми — команда SENSAR, яка завжди орієнтована на клієнта.