Канада оголосила про пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів . До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси. Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив під час виступу у Києві на урочистостях з нагоди Дня Незалежності, пише «Суспільне».

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння — шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», — сказав Карні.

Він також повідомив про те, що Канада надасть десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на посилення місцевої демократії в Україні, зокрема за рахунок допомоги протидії кібератакам.

«Як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей», — додав Карні.

Нагадаємо

Зранку 24 серпня стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав у Київ.

«У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», — заявив прем'єр.