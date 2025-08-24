Coca-Cola планує продати найбільшу мережу кавʼярень у Британії — SkyNews

Компанія Coca-Cola готує продаж Costa, найбільшої британської мережі кав'ярень, через шість років після придбання бізнесу з метою зменшення своєї залежності від солодких безалкогольних напоїв. Про це повідомляє SkyNews .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За останніми даними, Costa має понад 2000 магазинів у Великобританії та понад 3000 по всьому світу.

За повідомленням видання, Coca-Cola співпрацює з банкірами, щоб провести попередні переговори про продаж Costa. Перші переговори вже відбулися з невеликою кількістю потенційних покупців, серед яких приватні інвестиційні компанії.

Інвестиційний банк Lazard був залучений компанією для аналізу варіантів розвитку бізнесу та оцінки зацікавленості потенційних покупців.

Орієнтовні пропозиції мають бути подані на початку осені, хоча одне джерело SkyNews застерегло, що Coca-Cola ще може вирішити не продовжувати продаж.

Аналітики заявили, що продаж може призвести до багатомільярдних збитків у розмірі 3,9 млрд фунтів стерлінгів, які Coca-Cola погодилася заплатити за придбання Costa у Whitbread, власника мережі готелів Premier Inn, що котирується на Лондонській фондовій біржі, у 2018 році.

Одне із джерел SkyNews, Costa тепер може коштувати лише 2 млрд фунтів стерлінгів у процесі продажу.

Фінансова звітність Costa, подана до Companies House, показує, що в 2023 році — останньому році, за який доступні окремі результати — мережа кав'ярень зафіксувала дохід у розмірі 1,22 млрд фунтів стерлінгів.

Хоча це на 9% більше, ніж у попередньому році, це менше, ніж 1,3 млрд фунтів стерлінгів, зафіксованих у 2018 році, останньому році перед тим, як Coca-Cola взяла під свій контроль цей бізнес.