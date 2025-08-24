США придбає 9,9% акцій Intel — Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив, що уряд США придбає 9,9% акцій Intel за $8,9 млрд шляхом конвертації виданих раніше грантів у акції. Йдеться про гранти на суму розмірі $5,7 млрд та $3,2 млрд, надані Intel за часів президента Джо Байдена, повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За умовами Intel, частка уряду є пасивною — без місця в раді директорів і з обов’язком голосувати разом із радою (з «обмеженими винятками»).

Пакет включає п’ятирічний варант на додаткові 5% акцій за ціною $20 за штуку, який уряд може реалізувати, якщо компанія втратить контроль над бізнесом контрактного виробництва мікросхем (foundry). Після новини папери Intel зросли на 5,5% у регулярну сесію та ще приблизно на 1% після закриття.

Читайте також: Білий дім веде переговори про придбання близько 10% акцій Intel — Bloomberg

Це оголошення стало черговим нетиповим втручанням Білого дому в корпоративний сектор і відбулося після зустрічі Трампа з CEO Intel Ліп-Бу Таном, якого президент нещодавно закликав піти у відставку через «конфлікти інтересів».

«Він зайшов, бажаючи зберегти свою роботу, і зрештою дав нам $10 мільярдів для Сполучених Штатів. Тож ми отримали $10 мільярдів», — сказав Трамп, коментуючи домовленість.

Міністр торгівлі США Говард Латнік додав, Тан уклав угоду, «яка є справедливою для Intel і справедливою для американського народу».

Читайте також: SoftBank інвестує $2 мільярди в Intel

Інвестиції в Intel знаменують собою останню незвичайну угоду з американськими компаніями, включаючи угоду уряду США, яка дозволяє гіганту штучного інтелекту Nvidia продавати свої чіпи H20 Китаю в обмін на отримання 15% цих продажів.