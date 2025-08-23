Глобальна ініціатива IPC вперше підтвердила голод у місті Газа

У провінції Газа підтверджено голод (5-та фаза за шкалою IPC), йдеться у заяві на сайті підтримуваної ООН організації Комплексної класифікації стадій продовольчої безпеки (IPC). Там зазначається, що понад 500 000 людей у секторі Газа зіштовхнулися з «катастрофічними умовами, які характеризуються голодом, злиднями та смертю».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ще 1,07 млн осіб, або 54% населення, перебувають у надзвичайній продовольчій ситуації (4 фаза IPC), а 396 000 осіб — у кризовій ситуації, зазначається там.

Очікується, що в часовому проміжку з середини серпня до кінця вересня ситуація погіршиться, і голод пошириться на провінції Дейр-ель-Балах та Хан-Юніс. За прогнозами експертів, з катастрофічними умовами (5 фаза IPC) зіткнеться майже третина населення Гази.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), ЮНІСЕФ, Всесвітньої продовольчої програми (ЗПС ООН) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у спільній заяві після публікації аналізу IPC наголосили на необхідності негайного та повномасштабного гуманітарного реагування та наголосили, що «голод має бути зупинений за будь-яку ціну».

«Голод тепер є поганою реальністю для дітей у провінції Газа і загрозою, що насувається в Дейр-ель-Баласі і Хан-Юнісі», — заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що голод у Газі є «антропогенною катастрофою, моральним вироком та провалом самого людства», передає Reuters.