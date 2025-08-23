Meta уклала багатомільярдну угоду з Google на хмарні обчислення

Meta Platforms Inc., материнська компанія Facebook та Instagram, підписала з Alphabet Inc. угоду щонайменше на $10 млрд для використання сервісів Google Cloud протягом шести років. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Джерела, знайомі з деталями, зазначають, що йдеться про сервери та сховища, які забезпечать Meta додаткові обчислювальні потужності в умовах гонки за домінування у сфері штучного інтелекту.

Це перша масштабна угода Meta з Google у сфері хмарних технологій. Раніше компанія частково користувалася рішеннями Google, але тепер Google Cloud офіційно став інфраструктурним партнером.

Представники Google підтвердили факт підписання контракту, але відмовилися коментувати подробиці. Meta також утрималася від заяв.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг раніше наголошував, що Meta планує витратити сотні мільярдів доларів на розвиток ШІ та створення необхідної інфраструктури. Попри наявність власних дата-центрів і будівництво нових, їхній запуск потребує часу, тому компанія вирішила залучити додаткові ресурси партнерів.