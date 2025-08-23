Економіка Німеччини скоротилася на 0,3%

Валовий внутрішній продукт ФРН скоротився на 0,3 відсотка у другому кварталі у порівнянні з першим кварталом 2025 року. Про це пише DW.

Це зниження виявилося більшим, ніж попередня оцінка від 30 липня, яка вказувала на спад лише на 0,1 відсотка. Падіння у другому кварталі відбулося після несподіваного незначного зросту на початку року, яке Destatis нині переглянуло з 0,4 до 0,3 відсотка.

Тиск на уряд Мерца

Як пише dpa, після двох років економічного спаду — на 0,3 відсотка у 2023 році та 0,2 відсотка у 2024 році — нинішнє падіння ВВП посилює тиск на уряд канцлера Фрідріха Мерца, який перебуває при владі лише 100 днів, але вже має низькі рейтинги підтримки (нижче 30 відсотків).

Крім того, окремі дані Destatis показали, що в першій половині 2025 року видатки уряду перевищили доходи.

Однак дефіцит бюджетів федерального уряду, земель, муніципалітетів і органів соціального забезпечення склав відносно низькі 1,3 відсотка, зазначає агентство.