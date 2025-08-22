«Податок на Google»: міжнародні компанії значно збільшили відрахування до бюджету України

Міжнародні компанії збільшують відрахування до бюджету. У першому півріччі 2025 року міжнародні компанії - нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету $85,7 млн та 76,5 млн євро . Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Це на $16,2 млн (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи — нерезиденти», — розповіла вона.

Найбільші платники «Податку на Google»

Найбільші платники: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Також зростає кількість осіб — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141 (на 16 більше, ніж торік).

«Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів. Вдячна всім глобальним гравцям за сумлінну сплату податків!» — наголосила Леся Карнаух.