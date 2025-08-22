США знову посилили санкції проти «тіньового флоту» Ірану

Міністерство фінансів США 21 серпня оголосило про другий за місяць пакет санкцій, спрямованих на «тіньовий флот» Ірану, який використовується для обходу обмежень на експорт нафти.

Головною фігурою нового санкційного списку став Антоніос Маргарітіс — громадянин Греції, якого Вашингтон вважає організатором однієї з найбільших схем ухилення від санкцій.

За даними Мінфіну США, Маргарітіс контролює низку компаній, які продовжували діяльність навіть після того, як частина їхніх структур і суден потрапила під попередні обмеження. Новий пакет санкцій стосується підконтрольних йому компаній, а також низки судноплавних фірм і танкерів з ОАЕ, Маршаллових, Віргінських островів та Гонконгу.

Зокрема, під обмеження потрапили танкери Victory Ari, Sondos, Katsuya, Lafit, Giant, Adeline G, Kongm та Ares, які, за оцінками США, перевезли мільйони барелів іранської нафти до Китаю.

Усі активи підсанкційних осіб у США блокуються, а громадянам США заборонено проводити з ними будь-які операції, порушення яких тягне за собою цивільні або кримінальні покарання.