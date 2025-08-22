Цінні папери — простий інструмент для збереження та примноження коштів на InvestMarket від «Мінфін»

Зробіть перший крок до пасивного доходу з InvestMarket від «Мінфін». Дізнайтеся про можливості інвестування в цінні папери компаній NovaPay та Fest Coffee Mission .

У часи економічної нестабільності цінні папери залишаються одним із найнадійніших інструментів для тих, хто прагне не просто зберігати, а й примножувати капітал. У 2025 році українські інвестори все активніше звертаються до корпоративних облігацій, адже вони дозволяють вкладати кошти з прогнозованим рівнем дохідності, юридичним захистом і низьким порогом входу.

Інвестиції в цінні папери — це контроль над власним капіталом. Переглядайте актуальні пропозиції акцій, оцінюйте ризики та прибутковість з «Мінфіном».

Що ви отримуєте, обираючи цінні папери через InvestMarket від «Мінфін»

InvestMarket від «Мінфін» — це онлайн-каталог інвестиційних проєктів, що надає повну інформацію про компанії, умови входу, потенційний прибуток та рівень ризику. Тепер не потрібно годинами шукати варіанти інвестування на різних ресурсах — усе зібрано в одному каталозі.

На платформі представлені пропозиції від компаній, що мають офіційний дозвіл на діяльність в Україні. Ви можете подивитися інвестиційні можливості у категорії «Цінні папери», дізнатися, яка з них найбільше відповідає вашому бюджету, цілям і бажаному рівню доходу.

Серед ключових переваг InvestMarket:

доступ до актуальних пропозицій з корпоративних облігацій NovaPay та Fest Coffee Mission ;

; зрозуміла структура умов: дохідність, строки, юридичні дані компаній;

інвестиції без комісій — напряму з компаніями;

— напряму з компаніями; доступний поріг входу (NovaPay — від 1000 грн, Fest Coffee Mission — від 50 000 грн);

(NovaPay — від 1000 грн, Fest Coffee Mission — від 50 000 грн); можливість залишити заявку на безкоштовну консультацію та отримати відповіді на всі запитання.

Завдяки InvestMarket ви можете швидко знайти актуальні пропозиції, залишити заявку, отримати консультацію та ухвалити зважене рішення — без зайвих ризиків і витрат часу.

Інвестуйте зручно та впевнено з InvestMarket від «Мінфін».