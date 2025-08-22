Multi від Мінфін
22 серпня 2025, 18:00

Провідні криптовалюти, які варто придбати: проекти, які можуть створити мільйонерів

Нові цифрові монети можуть швидко зростати, пропонуючи рідкісні шанси тим, хто їх помітить раніше. Деякі монети демонструють сильні ознаки майбутнього значного зростання. Ці проекти викликають ажіотаж і щодня приваблюють нових користувачів. Більш детальний аналіз цих токенів показує, чому деякі вважають, що вони можуть змінити життя до закінчення наступних двох років.

Нові цифрові монети можуть швидко зростати, пропонуючи рідкісні шанси тим, хто їх помітить раніше.

Sui (SUI)

Chart SUI

Джерело: TradingView

Після важкого тижня Sui торгується в діапазоні від 3,52 до 4,10. Токен впав на 11,76% за 7 днів і на 10,91% за 1 місяць. Навіть з урахуванням відкоту, 6-місячний графік все ще показує приріст на 8,18%.

Якщо покупці втрутяться вище найближчого мінімуму на рівні 3,27, ціна може протестувати 4,42. Такий рух додасть близько 15% від середньої смуги поточного діапазону. Чистий прорив може відкрити шлях до 5, що означає зростання майже на 30%. Нездатність утримати 3,27 може потягнути графік до більш глибокої бази на рівні 2,70, що приблизно на 25% нижче. Наразі дані вказують на обережне відновлення, а не на нове падіння.

Попит на $XYZ різко зріс, коли його капіталізація досягла позначки в 15 мільйонів доларів

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, одежда, снимок экранаСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

XYZVerse ($XYZ), нещодавно визнаний найкращим новим мем-проектом, привертає значну увагу завдяки своїй видатній концепції. Це перша в історії мем-монета, яка поєднує азарт спорту та інновації web3.

На відміну від типових мем-монет, XYZVerse пропонує реальну корисність і чіткий план довгострокового розвитку. Компанія планує випустити ігрові продукти та налагодити партнерські відносини з великими спортивними командами та платформами.

Варто відзначити, що XYZVerse нещодавно достроково досяг однієї зі своїх цілей, уклавши партнерську угоду з bookmaker.XYZ, першим повністю децентралізованим букмекерським конторою та казино на блокчейні. Як бонус, власники токенів $XYZ отримують ексклюзивні переваги на свою першу ставку.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску його ціна зросла з 0,0001 до 0,005 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,01 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 15 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової важливої позначки в 20 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують нагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники отримують токен XYZ за свою відданість. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють найбільше.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Solana (SOL)

Chart SOL

Джерело: TradingView

SOL зараз торгується в діапазоні від 173 до 209 доларів після падіння на 6,82% за останній тиждень і 4,19% за місяць. Падіння скорочує, але не скасовує 11,07% зростання, зафіксованого з осені. 10-денна середня становить 187,77 доларів, лише трохи вище 100-денної лінії 184,67 доларів, що свідчить про те, що довгостроковий тренд все ще залишається висхідним, навіть незважаючи на те, що короткострокові продавці випробовують нерви.

Показники імпульсу неоднозначні. Індекс сили на рівні 58 схиляється до бичачого тренду, але залишається далеким від перекупленості. Стохастичний показник близько 76 вказує на ослаблення ентузіазму, але позитивний перетин на популярному індикаторі тренду сигналізує, що покупці не зникли. У цілому графік показує нейтральний до позитивного тренд: слабкі гравці йдуть, сильні гравці зміцнюють позиції.

Hyperliquid (HYPE)

Chart HYPE

Джерело: TradingView

DeFi-токен HYPE щойно доставив трейдерам чимало клопоту. За останні 7 днів токен впав приблизно на 11,6%, а за останній місяць — на 5,1%, проте за 6 місяців він все ще демонструє солідний приріст у 68,4%. Поточні торги коливаються між 42,30 і 49,63, оскільки покупці і продавці борються за напрямок руху.

Ключові зони чіткі. Найближча підтримка чекає на рівні 38,58; пробиття може відправити HYPE до 31,25, що на 20% нижче від сьогоднішньої середини. З іншого боку, пробиття 53,23 означатиме 15% зростання і може відкрити шлях до 60,57, що приблизно на 30% вище. З огляду на довгостроковий висхідний тренд і плоскі середньострокові сигнали, перед наступним великим рухом ймовірним виглядає бічний рух між 40 і 50. Вирішальне закриття вище 50 змістить шанси на користь нового ралі, а пробиття нижче 38 буде попереджати про більш глибоке відкочування.

Raydium (RAY)

Chart RAY

Джерело: TradingView

RAY впав приблизно на 11,22% за останні сім днів, рухаючись в діапазоні від 2,99 до 4,12. Місячний прогноз є більш оптимістичним, з підйомом на 3,85%. За шість місяців токен все ще демонструє значне падіння на 21,91%. 10-денна і 100-денна ковзні лінії знаходяться разом біля 3,35, демонструючи цінову рівновагу після тривалого розпродажу.

З огляду на вузькі середні значення та дещо позитивний основний індикатор імпульсу, короткострокові дії можуть призвести до поступового зростання. Повернення до 4,68 означатиме зростання на 15−20% від середнього значення; рішучий прорив може додати ще 20% до 5,80. Втрата 3,00 швидко змінить тон і підвищить ймовірність падіння на 20−25% до 2,43. Наразі діапазон залишається в силі з легким бичачим ухилом.

Висновок

SUI, SOL, HYPE і RAY мають великий потенціал до зростання, проте XYZVerse (XYZ) привертає найбільшу увагу як перший мем-коін для всіх видів спорту, який прагне досягти прибутку завдяки розширенню, що підтримується спільнотою та GameFi.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/

Джерело: Мінфін
