Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про компенсацію половини вартості полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, або «автоцивілка») для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання уряду.
22 серпня 2025, 15:02
Ветеранам компенсуватимуть 50% вартості «автоцивілки»
«Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% „автоцивілки“ для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни», — зазначила Свириденко.
Це рішення стало відповіддю на зміни в законодавстві. Раніше, після початку повномасштабного вторгнення, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керували своїми авто, були звільнені від обов'язкового оформлення «автоцивілки».
Однак, згідно з нормами нового закону, який набув чинності 1 січня 2025 року, вони також повинні мати страховку.
Джерело: Мінфін
