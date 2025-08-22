Ветеранам компенсуватимуть 50% вартості «автоцивілки»

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про компенсацію половини вартості полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, або «автоцивілка») для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання уряду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% „автоцивілки“ для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни», — зазначила Свириденко.

Це рішення стало відповіддю на зміни в законодавстві. Раніше, після початку повномасштабного вторгнення, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керували своїми авто, були звільнені від обов'язкового оформлення «автоцивілки».

Однак, згідно з нормами нового закону, який набув чинності 1 січня 2025 року, вони також повинні мати страховку.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями