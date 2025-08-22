В Україні різко подешевшала капуста: ціни впали на 50% порівняно з минулим роком

В Україні спостерігається тенденція до зниження цін на білокачанну капусту. За даними аналітиків проєкту EastFruit, основною причиною цінового спаду є відсутність попиту, що, своєю чергою, обумовлено погіршенням якості врожаю.

Тривалі дощі цього сезону призвели до надлишку вологи на капустяних полях, що спричинило розтріскування качанів. Через це фермери змушені йти на поступки, щоб якнайшвидше реалізувати наявні обсяги продукції.

На поточному тижні українські господарства відвантажують капусту по ціні 6−15 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж тижнем раніше. Виробники зазначають, що покупці часто незадоволені якістю продукції, тому оптові компанії та роздрібні мережі купують її лише дрібними партіями для поточних продажів.

Зазначимо, що на сьогодні ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 52% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.